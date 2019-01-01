По-голливудски: Элджей выпустил романтичный и зрелищный клип

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Элджей выпустил клип с отсылками на культовые фильмы /instagram.com/sayonaraboy

Знаменитый хип-хоп-исполнитель Элджей представил на YouTube свой новый музыкальный клип на песню California, который отличается от его прежних работ своей романтичностью. Кроме этого, он выполнен в жанре мультфильма с отсылками к голливудскому кинематографу.

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В мультяшной видеоработе, выпущенной к Междунарожному женскому дню, появляется нарисованный Элджей вместе со свой возлюбленной Настей Ивлеевой, которой, судя по всему, и посвящена композиция. В клипе пара садиться в автомобиль Делориан из картины Назад в Будущее и путешествует по кинематографичным вселенным. Так, они попадают в фильмы Титаник, Безумный Макс, Кинг Конг, Чужой, Кошмар на улице вязов, Убить Билла и другие.

Элджей - California уже набрал 1,9 миллионов просмотров, 113 тыс лайков и 15 тыс дизлайков. Музыкальное видео попало на 46-ое место в трендах YouTube.

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