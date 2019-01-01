Иван Дорн выпустил новую необычную песню

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Иван Дорн записал новую песню /instagram.com/dorn_ivan

В Сети опубликовали новую композицию российской исполнительницы Zventa Sventana, которая известна благодаря участию в шоу Голос. Песня под названием Мужа дома нету записана совместно со знаменитым певцом Иваном Дорном, который исполнил в ней свой куплет.

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В треке присутствует необычное звучание электронное и танцевальное звучание, соединяющее в себе старые народные звуки и транс. В самой же подписи под совместной работой исполнителей говорится о том, что Мужа дома нету является идеальным балансом между современным и вечным.

Новая песня Ивана Дорна и Zventa Sventana набрала на YouTube 30 тысяч просмотров.

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