Иван Дорн выпустил новую необычную песню
В Сети опубликовали новую композицию российской исполнительницы Zventa Sventana, которая известна благодаря участию в шоу Голос. Песня под названием Мужа дома нету записана совместно со знаменитым певцом Иваном Дорном, который исполнил в ней свой куплет.
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В треке присутствует необычное звучание электронное и танцевальное звучание, соединяющее в себе старые народные звуки и транс. В самой же подписи под совместной работой исполнителей говорится о том, что Мужа дома нету является идеальным балансом между современным и вечным.
Новая песня Ивана Дорна и Zventa Sventana набрала на YouTube 30 тысяч просмотров.
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