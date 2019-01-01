Переключиться на мобильную версию

Иван Дорн выпустил новую необычную песню

Артист записал совместный трек с российской исполнительницей
Поделись

Иван Дорн записал новую песню
Иван Дорн записал новую песню
/instagram.com/dorn_ivan

В Сети опубликовали новую композицию российской исполнительницы Zventa Sventana, которая известна благодаря участию в шоу Голос. Песня под названием Мужа дома нету записана совместно со знаменитым певцом Иваном Дорном, который исполнил в ней свой куплет.

Читай также: Просто бомба: Зрители расхвалили новый клип Егора Крида

В треке присутствует необычное звучание электронное и танцевальное звучание, соединяющее в себе старые народные звуки и транс. В самой же подписи под совместной работой исполнителей говорится о том, что Мужа дома нету является идеальным балансом между современным и вечным.

Новая песня Ивана Дорна и Zventa Sventana набрала на YouTube 30 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что соцсети пришли в восторг от клипа Олега Винника - Роксолана

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Иван Дорн новая песня Ivan Dorn Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь