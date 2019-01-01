Просто плакала: Соцсети пришли в восторг от клипа Олега Винника - Роксолана

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Олег Винник выпустил клип Роксолана /facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Знаменитый украинский певец Олег Винник представил свой новый клип на композицию Роксолана, текст и музыку к которой написал сам. Музыкальное видео также является и социальным, а в его съемках приняли участие Ольга Сумская и Ада Роговцева.

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Тема, которую авторы затронули в клипе, является одной из самых актуальных для Украины - она касается людей, уезжающих на заработки заграницу, а в частности - женщин, вынужденных покинуть родную страну. Видеоработа показывает три истории: жену богатого иностранца, который к ней плохо относится, официантку и няню. Каждый сюжет трогательный, наполнен эмоциями, а также отображает реальные вещи.

Фанаты артиста высоко оценили клип, назвав его актуальным, социальным и шикарным, а некоторые даже поделились тем, что плакали при просмотре. Также комментаторы написали, что считают данную работу гениальной и не могут передать эмоций, полученных от просмотра и прослушивания, а другие называют Винника очень талантливым человекои. Стоит отметить, что не только женская часть слушателей похвалила видео, мужчины также писали, что посмотрели его на одном дыхании, и отметили трогательное содержание и душераздирающую музыку.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

За сутки клип Олега Винника - Роксолана набрал 115 тысяч просмотров и 4 тысячи лайков.

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