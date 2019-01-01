Ванесса Паради выпустила чувственный клип про Киев

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Ванесса Паради сняла клип в Киеве /Getty Images

Всемирно известная французская певица Ванесса Паради не раз посещала Украина, в частности - город Киев, в котором снималась в ленте Иней. Совсем недавно она выпустила песню под названием Kiev, а теперь представила клип на нее.

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По сюжету - героиня клипа, поющая о любви, которая осталась в прошлом и напоминает ей горячие поцелуи, предстает в мрачном лесу, который покрыт снегом. Она блуждает по нему, пока не попадает на местность, с которой раскрывается вид на город, точнее - на Киево-Печерскую Лавру.

Музыкальное видео под названием Kiev вышло на официальном YouTube-канале певицы Ванессы Паради.

Ранее сообщалось о том, что Мот и Валерий Меладзе представили новый клип