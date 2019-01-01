Путешествие во времени: Мот и Валерий Меладзе представили новый клип

Музыканты выпустили совместный клип на песню Сколько лет

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Мот и Меладзе выпустили совместный клип /instagram.com/mmott23

В начале февраля популярный исполнитель Мот записал песню под названием Сколько лет, в которой спел дуэтом со знаменитым певцом и музыкантом Валерием Меладзе. Теперь же на YouTube вышел полноценный клип на композицию.

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По сюжету действие происходит в разном времени. В самом начале герой Мота поет свой куплет, от него уходит любимая девушка, а по истечению нескольких лет выходит из дома и оказывается, что этого персонажа уже играет Валерий Меладзе, который встречает ту самую возлюбленную в ресторане.

Совместный клип Мота и Валерия Меладзе посмотрели 380 тысяч раз и поставили ему 21 тысячу лайков и тысячу дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Александр Пономарев представил новый трогательный клип