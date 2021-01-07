Это провал: Соцсети разгромили новый клип Веры Брежневой

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Вера Брежнева - Любите друг друга /Скриншот с YouTube

Популярная певица Вера Брежнева не так давно представила свежий клип на песню Любите друг друга на своем официальном YouTube-канале. Видео быстро набрало популярность, однако разделило поклонников, вызвав неоднозначную реакцию.

В треке Брежнева снова спела о любви и призвала всех испытывать это нежное чувство, а сам видеоряд отличается от ее прежних работ тем, что исполнен в новом блестящем и холодном стиле, напоминающем фантастическое кино со спецэффектами и необычными декорациями.

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Зрители сразу же прокомментировали клип, рассказав, что им ничего не понятно из того, что там показано, а видео в стиле Голодных Игр не вяжется с амплуа певицы. Также фанаты отметили, что Брежнева уже изжила себя, а ее образ приелся, как и песни, которые похожи друг на друга, и их не хочется переслушивать. Другим же идея клипа стал понятна, однако, по их мнению, это стало провалом, а некоторые раскритиковали костюм Веры, заметив его нюансы. Также в комментариях подчеркнули, что у исполнительницы испортился голос и ей не идет маска, которую она показала в музыкальном видео. Однако, несмотря на негативные отзывы, поклонники попытались раскрыть смысл данной работы и похвалили ее.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Вера Брежнева - Любите друг друга за несколько дней набрал 1,7 миллионов просмотров, 9 тысяч лайков и 2 тысячи дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что зрители расхвалили новый клип Егора Крида