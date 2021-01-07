Просто бомба: Зрители расхвалили новый клип Егора Крида

Клип на песню Время не пришло попал в тренды YouTube

Поделись







Вышел новый клип Егора Крида /instagram.com/egorkreed

Знаменитый рэпер и звезда лейбла Black Star Егор Крид опубликовал свой новый клип на трек Время не пришло, который больше похож на его начальное творчество. Музыкальное видео с большой скоростью набрало популярность и даже оказалось в трендах украинского YouTube.

Сам исполнитель прокомментировал свою лирическую и трогательную работу тем, что данная история рассказывает о двух людях, которые всю жизнь искали друг друга. Также он добавил, что данный клип является его личным видением знаменитой фразы "кто ищет, тот всегда найдет".

Читай также: Шикарный дуэт: Валерий Меладзе и Мот выпустили совместную песню

Поклонники сразу же заметили, что в новой видеоработе нет места для пошлости и вульгарности, поэтому, по их мнению, такие клипы больше подходят Егору. Также исполнителя поблагодарили и назвали видео бомбой. Зрители к тому же попытались разобраться в смысле всего сюжета, а саму композицию сравнили с песней Крутой, которая пришлась по вкусу далеко не всем фанатам Крида.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Егор Крид - Время не пришло набрал 1,4 миллиона просмотров, 100 тысяч лайков и 6 тысяч дизлайков. Музыкальное видео заняло 35-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид выпустил юмористический клип с Игорем Крутым и Гариком Харламовым