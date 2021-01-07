Александр Пономарев представил новый трогательный клип

Украинский исполнитель снял клип на композицию Ты такая одна

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Александр Пономарев выпустил новый клип /Скриншот с YouTube

Знаменитый украинский исполнитель, Народный артист Украины Александр Пономарев совсем недавно порадовал всех поклонников своего творчества, представив в Сети новый клип на свою лирическую композицию под названием Ты такая одна (Ти така одна).

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Музыкальное видео не наполнено сюжетом и множеством локаций. В нем певец перед микрофоном прямо на студии исполнял трогательную песню, отыгрывая на своем лице все эмоции, которые попытался передать. Ему аккомпанировал композитор Adam. Сама же композиция посвящена девушке, которая и появилась в конце видеоряда.

Клип Александра Пономарева под названием Ты такая одна (Ти така одна) уже посмотрели 21 тысячу раз на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Валерий Меладзе и Мот выпустили совместную песню