MORGENSHTERN взорвал YouTube ярким клипом: Реакция соцсетей

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MORGENSHTERN & PALC - TURN IT ON /Скриншот с YouTube

Популярный рэпер и видеоблогер Morgenshtern не так давно провел акцию на своем YouTube-канале, которая называется ПальмаГоФит. Суть в том, что подписчики присылают ему видео со своим музыкальным творчеством, а среди них он выбирает одного, с кем запишем совместную композицию и снимет клип. Его выбор пал на певицу PALC, а теперь же он выложил результат их трудов, который довольно быстро стал популярным в Сети.

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Музыканты записали довольно позитивную и добрую композицию под названием Tur It On, а для того, чтобы создать музыкальное видео, они отправились на Кипр. Именно на берегу моря, на фоне завораживающих видов, а также на улицах и в парке развлечений они сняли клип, который вышел очень ярким и зрелищным.

Многие зрители отметили красивый голос у исполнительницы PALC, а также подчеркнули, что рэпер уже не читает про алкоголь и девушек, а стал нести своим слушателям позитив и добро. Некоторые успели назвать этот клип лучшим в карьере исполнителя, а другие комментаторы рассказали, что данная видеоработа спасает их от плохого настроения и вдохновляет жить.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Morgenshtern и PALC - Turn It On уже посмотрели более 2 миллионов раз, поставили 304 тысячи лайков и 11 тысяч дизлайков. Музыкальное видео ворвалось на 19-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Валерий Меладзе и Мот выпустили совместную песню