Alyona Alyona лидировала в хит-параде на MTV в России

Поделись







Alyona Alyona покорила хит-парад MTV /Кадр из клипа Рыбки

Украинская рэп-исполнительца Alyona Alyona стала настоящей сенсацией, пройдя путь от воспитательницы в детском саду до звездной карьеры. Она покорила украинскую аудиторию, вызвав массу положительных отзывов, а теперь ее клипы показывают на телеканалах в России.

Читай также: Скандальный рэпер FACE удивил новым клипом: Реакция соцсетей

Совсем недавно один из пользователей Facebook опубликовал фото, на котором изображен кадр из клипа Головы, который транслировался в хит-параде на российском канале MTV. К слову, в рейтинге Звезды хип-хопа видеоработа заняла первое место.

Сейчас у клипа Alyona Alyona - Головы на YouTube уже 1,6 миллионов просмотров.

Также исполнительница опубликовала demo-версию нового трека под названием Обещания (Обіцянки), который посвящен ее недавнему скандалу с форумом Петра Порошенко. Певица заявляла, что ее обманом заставили посетить мероприятие, однако в администрации президента сообщили, что Алена знала о том, куда ее пригласили.

Ранее сообщалось о том, что Feduk покорил YouTube клипом о личных переживаниях