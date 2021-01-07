Шикарный дуэт: Валерий Меладзе и Мот выпустили совместную песню

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Валерий Меладзе выпустил песню с Мотом /Скриншот с YouTube

Знаменитый певец Валерий Меладзе неожиданно для многих записал совместную песню с популярным рэпером из лейбла Black Star под псевдонимом Мот. Данная работа посвящена любви и носит название Сколько лет.

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В лирической композиции исполнители спели о любви, которая проходит сквозь время и различные препятствия. Валерий Меладзе предстал перед слушателями в своем привычном и любимом многими стиле, а МОТ показал свои вокальные навыки. Последний также прокомментировал в одной из своих соцсетей, что только о таких чувствах могут петь двое мужчин в самый романтичный месяц года.

Слушатели положительно оценили песню, которая вышла на официальном канале Мота в YouTube. Они отметили, что здесь нет голых женщин и машин, а только двое талантливых людей, которые вызывают мурашки по коже. Также комментаторы назвали их дуэт шикарным, а песню прекрасной.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Трек Валерия Меладзе и Мота - Сколько лет уже набрал 370 прослушиваний на YouTube и занял там 48-ое место в трендах.

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