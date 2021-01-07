Опубликован необычный посмертный клип Децла

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Вышел посмертный клип Децла /Flickr

На YouTube состоялась премьера последнего клипа рэпера Децла, выход которого был анонсирован еще до его кончины, однако теперь стал посмертным. Необычное видео является экспериментальным, и в нем нет слов, однако сам Кирилл Толмацкий выступил в роли композитора трека, а видеоряд напоминает короткометражный фильм.

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Видеоработа носит название Detsl aka Le Truk - Inferno 焦熱地獄 и должна была стать саундтреком к фильму, как сообщается в описании. Сам трек входит в альбом исполнителя μετεμψύχωσις (метемпсихоз - реинкарнация). По сюжету несколько парней рассыпают по пакетам китайский чай и разносят его по городу, оставляя так называемые закладки. Все это обыгрывает тему распространителей наркотиков, которые оставляют запрещенные препараты в разных местах, чтобы не передавать из рук в руки.

Клип Inferno вышел на официальном YouTube-канале Децла и за несколько часов набрал 265 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что вышло предсмертное интервью Децла