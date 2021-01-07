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Кристина Соловий выпустила клип к фильму Круты 1918

Украинская певица представила клип на песню Стежечка, которая является саундтреком к фильму Круты 1918
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Кристина Соловий представила клип на песню Стежечка
Кристина Соловий представила клип на песню Стежечка
/Скриншот с YouTube

Популярная и романтическая украинская исполнительница Кристина Соловий опубликовала на своем YouTube-канале свой новый клип на композицию под названием Стежечка, основанную на стихотворении Ивана Франко. Песня стала официальным саундтреком к фильму под названием Круты 1918, а в видеоработе использованы кадры из картины.

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Лирический клип, рассказывающий историю любви, снял Алексей Шапарев, который является также режиссером самой ленты о бое под Крутами. За несколько часов клип посмотрели более 24 тысяч раз и поставили 2,8 тысячи лайков.

Украинский исторический фильм Круты 1918, рассказывающий о 400 курсантах, которые смогли остановить наступление Красной Армии, выйдет на широких экранах уже 7 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что соцсети похвалили новый клип Melovin'а

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Кристина Соловий Христина Соловій Саундтрек Круты 1918 Стежечка Иван Франко Украинское кино Все теги
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