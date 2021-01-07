До мурашек: Соцсети расхвалили новую песню Аллы Пугачевой

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Алла Пугачева выпустила новую песню /Flickr

Знаменитая певица Алла Пугачева совсем недавно порадовала своих поклонников премьерой новой эмоциональной композиции под названием Поживи в моей шкуре, которая исполнена в ее лучших традициях, а также ознаменовала ее возвращение на большую сцену.

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В лирической песне легендарная исполнительница предлагает сначала понять ее, пожить в ее шкуре, а только потом уже учить ее жизни и чему-либо еще. Она делиться своими переживаниями и эмоциями, а также текст песни наполнен различными метафорами.

Такое возвращение порадовало фанатов Пугачевой, которые увидели ее настоящую в этом треке, а также нашли здесь ответ всем недоброжелателям. Фанаты вспомнили 80-ые года, когда Алла экспериментировала с музыкой, и назвали песню шедевром, поблагодарив певицу и оставив ей различные пожелания.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

На одном из YouTube-каналов, посвященных Алле Пугачевой, песню Поживи в моей шкуре послушали 22 тысячи раз.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева стала рокершей в эмоциональном клипе