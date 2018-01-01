Алла Пугачева стала рокершей в эмоциональном клипе

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Вышел новый клип с Аллой Пугачевой /instagram.com/_allapugacheva_

На YouTube вышел клип певца Alisher на песню Скажи мне, Алла. Главную роль в нем сыграла Алла Пугачева, которая появилась в костюме рокерши - на ней были рваные джинсы, косуха и цепи.

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В песне музыкант поет о том, что многие люди занимаются не тем, чего хотели бы сами, а счастье на самом деле рядом. В видеоряде Alisher и его группа исполняют песню под открытым воздухом, а среди небольшого количества зрителей вдруг появляется Пугачева, к которой и обращается исполнитель. Стоит отметить, что в клипе также снялся известный рэпер Гнойный (Слава КПСС).

Клип Скажи мне, Алла со знаменитой певицей Пугачевой в главной роли вышел на канале Alishermusic и пока только начинает набирать популярность.

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