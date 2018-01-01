Галкин рассказал о юморе и пенсии Аллы Пугачевой: Реакция соцсетей

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Максим Галкин на GazLive /Скриншот из YouTube

Популярное YouTube-шоу GazLive уже второй сезон подряд покоряет тренды видеохостинга. Его суть в том, что звездные гости отвечают на вопросы, поставленные зрителями в различных соцсетях, а ведущими являются рэпер Баста и Kyivstoner. В свежем выпуске откровенное интервью дал знаменитый шоумен и юморист Максим Галкин.

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В GazLive артист ответил на множество вопросов, связанных с его популярностью, а также рассказал, что среди его аудитории также есть и молодежь. Также Максим поделился тем, как он относится к политическому юмору и готов ли шутить на эту тему, о конфликтах, а плюс ко всему - историю о своей перепалке с рэпером Баста Раймзом. Одной из самых ярких тем в выпуске стало то, что Галкин рассказал о размере пенсии Аллы Пугачевой, а также поделился своим мнением о юморе и различных комиках.

Зрители сразу же отметили, что артист является интеллигентным и приятным человеком, а также не ожидали, что будет настолько интересно. Также в комментариях раскритиковали поведение ведущих и обратили внимание на агрессию со стороны Василия (Басты). Подписчики высказали мнение о том, что Галкин вполне мог бы занять нишу политического юмориста на YouTube, ведь раньше они считали его совсем другим и плохим человеком, а теперь он открылся с новой стороны.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу GazLive, которое вышло на YouTube-канале лейбла Gazgolder, уже посмотрели 590 тысяч раз и поставили 18 тысяч лайков.

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