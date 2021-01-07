Скандальный клип Lil Pump - Butterfly Doors раскачал тренды YouTube

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Lil Pump выпустил новый клип /instagram.com/lilpump

Один самых популярных и скандальных в мире хип-хоп-исполнителей Lil Pump представил на своем официальном канале новую видеоработу на скандальную песню Butterfly Doors, которая уже покорила тренды YouTube и стала хитом.

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Все дело в том, что еще в прошлом году рэпер выкладывал на своей странице в соцсетях отрывок данного трека, пародируя азиатов, делая глаза узкими. Из-за этого он попал в скандал, подвергся шквалу критики, а после удалил ролик и принес извинения, заявив, что не испытывает неприязни к азиатам, а даже наоборот - поддерживает с ними дружеские отношения.

Песня наполнена стандартными для артиста темами о разгульной жизни, употреблении алкоголя и запрещенных веществ, а также о деньгах и многом другом. В самой видеоработе Lil Pump предстал на фоне дорогих авто, а вместе с ним в клипе снялись полуобнаженные модели.

Butterfly Doors уже посмотрели на YouTube более 21 миллиона раз, поставили 1,3 миллиона лайков и 85 тысяч дизлайков. Клип в данное время занимает 22 место в трендах видеохостинга.

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