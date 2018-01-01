По Фэн-шую: Глюк'oZa выпустила клип в лучших традициях своих хитов

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Глюк’oZа – ФЭН-ШУЙ /Скриншот с YouTube

Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, которая известна как Глюк'oZa, выпустила новый клип на песню Фэн-Шуй. Композиция записана в запомнившемся многим стиле, в котором были исполнены главные хиты певицы в средине нулевых.

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Современная аранжировка, старая добрая Глюк'oZa, множество ярких и запоминающихся образов и стильный видеоряд - все это присутствует в новой работе. Сама артистка говорит, что эта песня об отношениях мужчины и женщины, которые очень сложные. Таким образом, она подводи итоги уходящего года. Стоит отметить, что Наталья проходила курс тренировок перед клипом для прыжка с 4-го этажа, а также работала над хореографией.

Клип Фэн-Шуй вышел на официальном YouTube-канале Глюк'oZa и продолжает набирать многотысячную популярность.

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