Cardi B предстала полуголой в сексуальном клипе

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Cardi B выпустила шокирующий клип Money /Скриншот с YouTube

Популярная во всем мире рэп-исполнительница Cardi B любит шокировать и провоцировать своим внешним видом, а также часто выпускает качественные композиции, которые разлетаются по всей Сети. В этот раз она презентовала откровенный и сексуальный клип на песню Money, который за несколько дней стал хитом на YouTube.

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В клипе рэп-артистка предстает в образе блондинки и брюнетки в разных зрелищных локациях, появляется полуголой вместе с танцовщицами, а также танцует на пилоне, что довольно символично, ведь до карьеры певицы она была стриптизершей. Видео уже успели назвать одним из самых сексуальных в 2018-ом году.

За первые сутки клип Money посмотрели более 8 миллионов раз, а в данный момент он имеет 21 миллион просмотров, 1 миллион лайков и 42 тысячи дизлайков.

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