Little Big и Руки Вверх выпустили мощный и драйвовый клип

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Little Big и Руки Вверх выпустили совместный клип /instagram.com/sezhukov

На YouTube вышел свежий драйвовый клип двух культовых групп Little Big и Руки вверх - Слэмятся пацаны, который уже стал полноценным хитом в интернете.

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По сюжету видео Илья Ильич Прусикин (фронтмен Little Big) и Александр Гудков отправляются на работу охранниками на выступление Сергея Жукова, который здесь предстал в образе проповедника Свидетелей Слэма (толкательных движений на концертах). Именно этим и занимается публика под так называемую речь певца, однако оказывается, что Ильич - это агент полиции, работающий под прикрытием. И благодаря ему организаторов и всех участников этого мероприятия задерживают, ведь на них у людей отбирают деньги и недвижимость.

Клип Little Big и Руки Вверх - Слэмятся пацаны за сутки набрал полтора миллиона просмотров, 150 тысяч лайков и 7 тысяч дизлайков. Музыкальное видео занимает 23 место в трендах YouTube.

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