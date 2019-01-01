Ивангай вернулся на YouTube с хитом, взлетевшем в трендах

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Ivan - My Heart /Скриншот с YouTube

Популярный YouTube-блогер Иван Рудской, более известный под псевдонимом Ивангай, не выпускал ничего с 2017-го года. Теперь же он вернулся с новой песней, которая молниеносно стала хитом, возглавив тренды видеохостинга.

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Новый трек Ивангая называется My Heart и исполнен полностью на английском языке. В нем он поет о нежных чувствах к другому человеку, а также о своих сердечных желаниях. Музыка в композиции довольно спокойная, но в то же время отличается танцевальным ритмом.

Напомним, что блогер украинского происхождения имеет на своем официальном YouTube-канале 13 млн подписчиков. Долгое время он выпускал успешные видео и был одним из самых просматриваемых людей на русскоязычном видеохостинге.

Песня IVAN - My Heart набрала 8,6 миллионов просмотров за 4 дня, а также ей поставили 1,2 миллиона лайков и 101 тысячу дизлайков. Трек находится на 1-ом месте в трендах YouTube.

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