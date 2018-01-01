Чоткий Паца устроят новогоднее шоу со знаменитыми блогерами

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Четкое шоу /instagram.com/chotke.show

Знаменитый украинский YouTube-проект Чоткий Паца активно и успешно покоряет просторы интернета на протяжении нескольких лет. Теперь же ребята готовят новогоднее Четкое Шоу вживую, которое, к слову, уже выходило на их официальном канале при участии украинских звезд.

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В этот раз на сцене вся большая команда готовит программу для всех фанатов, благодаря которой каждый сможет стать их частью! Помимо этого гостями на грядущем ярком мероприятии станут лучшие украинские блогеры. Это будет первое живое юмористическое шоу от Чоткого Паца.

Четкое Шоу пройдет в Teo Event Hall (г. Киев, ул. Бассейная, 2а, Арена-Сити). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца заставили YouTube ностальгировать