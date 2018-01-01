Как делаются клипы-миллионники: Чоткий Паца показали бэкстейдж со съемок

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Чоткий Паца показали, как снимали новый кип /Скриншот из YouTube

Не так давно у знаменитого украинского юмористического проекта Чоткий Паца вышел новый клип-пародия на хит Мокрые Кроссы, в котором ребята поностальгировали по школьным временам и показали взрослую жизнь. Кроме этого в видео и композиции было множество забавных моментов.

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Пародийная видеоработа за неделю собрала 10 миллионов просмотров и, соответственно, стала успешной, впрочем, как и все ролики команды. Теперь же участники проекта представили на официальном YouTube-канале бэйкстейдж со съемок клипа, в котором показали рабочий процесс, а также режиссуру и множество других интересных деталей. Плюс ко всему, ребята поведали о том, как появилась идея для сюжета, а еще показали свои же фотографии со школьных времен.

Новую видеоработу Чоткого Пацы уже посмотрели более 1 миллиона раз, поставили 62 тысячи лайков и меньше 1 тысячи дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что в пародии на СтопХам актеры разгромили автомобиль и удивили прохожих