Зрители раскритиковали новый клип SEREBRO - Пятница

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Serebro /instagram.com/serebro_official

Популярная поп-группа Serebro совсем недавно заявили о том, что в следующем году полностью поменяется состав группы, а нынешние участницы будут заниматься сольными проектами. Однако пока что они выпускают композиции и клипы, а новинкой в этот раз стала видеоработа на песню Пятница, которая драйвом напоминает раннее творчество коллектива.

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В клипе участницы отмечают последний рабочий день недели, а также в нем появились пародии на рэпера Элджея, Face, солиста группы Little Big, а также скандальных российских футболистов Кокорина и Мамаева. Однако зрители дали клипу негативную оценку, комментируя это тем, что тема алкоголя им неприятна и развращает подрастающее поколение, а к тому же увидели здесь пропаганду пьянства и разгульной жизни. В свою очередь, пародию на известных личностей подписчики расценили как попытку похайпить на них, а также подчеркнули, что группа скатилась.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип SEREBRO - Пятница уже посмотрели 1,1 миллион раз, поставили 19 тысяч лайков и 6 тысяч дизлайков.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что SEREBRO перепели главный хит группы ВИА Гра