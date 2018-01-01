Клип на хиты Незабудка и Мокрые кроссы взорвал YouTube: Реакция зрителей

Поделись







Тима Белорусских - Мокрые кроссы + Незабудка /Скриншот с YouTube

Исполнитель Тима Белорусских обрел широкую популярность совсем недавно, однако уже его песни слушают в разных странах и знают наизусть. Сразу на 2 своих хита, которые называются Незабудка и Мокрые кроссы, артист выпустил большой клип, напоминающий музыкальный фильм.

Читай также: Опередил музыкальный век: Что говорят о новой песне Ивана Дорна

Большое 9-минутное видео объединяет в себе длинный сюжет не только с музыкальной составляющей, но и с разговорами и различными действиями, которые связаны с его чувствами к одной девушке. И хоть работа над клипом была проделана довольно большая, однако не все зрители оценили ее. Например, некоторые отметили, что получилось скучно, просто и не слишком энергично. Также людям не хватило визуализации песен, а также рассказали, что именно они представляли, прослушивая трек Мокрые Кроссы. Но другие же отметили, что им понравился сюжет и вся работа в целом.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип на песни Мокрые кроссы и Незабудка уже посмотрели 1,8 миллионов раз, поставили 99 тысяч лайков и 10 тысяч дизлайков. Музыкальное видео занимает 29 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что YouTube определил самые популярные клипы среди украинцев