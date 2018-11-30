Ротару засветилась на масштабном новогоднем концерте

Украинская певица София Ротару спела на концерте телеканала Украина, который выйдет в эфир в новогоднюю ночь.

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София Ротару на новогоднем концерте канала Украина /kanalukraina.tv

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Украинская певица София Ротару, которая недавно отказалась участвовать в российской Песне Года, засветилась на съемках новогодней елки телеканала Украина.

Шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" выйдет в эфир вечером 31 декабря.

София Ротару представила новую песню.

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Концерт снимали на киностудии Довженка, которую временно превратили в огромный концерт-холл. Для съемок 8-метровую елку нарядили яблоками. В шоу появятся звезды украинской эстрады, включая лауреатов премии M1 Music Awards, а Олег Винник обещает удивить новым образом – костюмом с кедами.

Ранее мы писали, что пишут об отказе Ротару выступать в Москве.