Ротару засветилась на масштабном новогоднем концерте
Читай также: Кто из украинских звезд споет на елке в России
Украинская певица София Ротару, которая недавно отказалась участвовать в российской Песне Года, засветилась на съемках новогодней елки телеканала Украина.
Шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" выйдет в эфир вечером 31 декабря.
София Ротару представила новую песню.
Чудесный подарок к Новому году дарит своим поклонникам @sofiarotaru.official Долгожданная премьера!!!💖 Трогательная и проникновенная песня с глубоким смыслом! Смотрите телеверсию на ТРК «Украина» 31 декабря! #СофияРотару #ЛюбимаяПевица #НароднаяАртистка #Премьера #TheBest #sofiarotaruofficial #SofiaRotaru Оператор: @olgatishina 😘
Читай также: Лорак выступит в Украине: Реакция соцсетей
Концерт снимали на киностудии Довженка, которую временно превратили в огромный концерт-холл. Для съемок 8-метровую елку нарядили яблоками. В шоу появятся звезды украинской эстрады, включая лауреатов премии M1 Music Awards, а Олег Винник обещает удивить новым образом – костюмом с кедами.
Ранее мы писали, что пишут об отказе Ротару выступать в Москве.