Лорак выступит в Украине: Реакция соцсетей
Ани Лорак написала в Инстаграм, что выступит на "Интере".
Ани Лорак/instagram.com/anilorak
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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и дает концерты в России, анонсировала выступление на украинском канале "Интер".
Об этом Лорак написала в своем Инстаграм. Певица разместила фото в ярком сценическом костюме с хештегом "скоро Интер".
Пользователи комментируют сообщение. Зрители отмечают, что Лорак ранее не горела желанием выступать на родине. Также певицу упрекают в частых выступлениях в России во время военного положения в Украине.
Некоторые пишут, что Лорак уже не сможет стать "Голубем мира", поскольку этим никого не обманешь.
Ранее мы сообщали, что Лорак раскритиковали за пение под фонограмму.