Лорак выступит в Украине: Реакция соцсетей

Ани Лорак написала в Инстаграм, что выступит на "Интере".

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Ани Лорак /instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и дает концерты в России, анонсировала выступление на украинском канале "Интер".

Об этом Лорак написала в своем Инстаграм. Певица разместила фото в ярком сценическом костюме с хештегом "скоро Интер".

/Скриншот с instagram.com

Пользователи комментируют сообщение. Зрители отмечают, что Лорак ранее не горела желанием выступать на родине. Также певицу упрекают в частых выступлениях в России во время военного положения в Украине.

/Скриншот с instagram.com

Некоторые пишут, что Лорак уже не сможет стать "Голубем мира", поскольку этим никого не обманешь.

/Скриншот с instagram.com

/Скриншот с instagram.com

Ранее мы сообщали, что Лорак раскритиковали за пение под фонограмму.