Кто из украинских звезд споет на елке в России

Появился список украинских звезд, которые выступят на Новый год в Москве.

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Ани Лорак выступит на новогоднем шоу в Росии /instagram.com

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На одном из центральных российских каналов споют такие украинские артисты: Ани Лорак, экс-виагра Вера Брежнева, ее коллега по "цеху" Анна Седакова, а также новый состав ВИА гры, сформированный в 2018-м. Еще на концерте выступят Quest Pistols Show.

Об этом написали в соцсетях музыкальных каналов.

В комментариях россияне уточняют, будут ли в Москве на праздники Светлана Лобода, Максим Барских и Никита Алексеев. Также спрашивают об украинской звезде Софии Ротару.

Ранее мы писали, кого из украинских певцов дороже всего звать на корпоративы.