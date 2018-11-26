Кто из украинских звезд споет на елке в России
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На одном из центральных российских каналов споют такие украинские артисты: Ани Лорак, экс-виагра Вера Брежнева, ее коллега по "цеху" Анна Седакова, а также новый состав ВИА гры, сформированный в 2018-м. Еще на концерте выступят Quest Pistols Show.
Об этом написали в соцсетях музыкальных каналов.
В комментариях россияне уточняют, будут ли в Москве на праздники Светлана Лобода, Максим Барских и Никита Алексеев. Также спрашивают об украинской звезде Софии Ротару.
Ранее мы писали, кого из украинских певцов дороже всего звать на корпоративы.
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