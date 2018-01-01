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Назвали ТОП-3 самых дорогих украинских певцов

Украинские СМИ составили список украинских исполнителей, чьи частные выступления стоят дороже всего.
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Назвали певцов, которые получают больше всего гонорара за корпоративы
Назвали певцов, которые получают больше всего гонорара за корпоративы
/depositphotos.com

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Назвали самых "дорогих" украинских звезд 2018 года. Рейтинг составили на основе расценок исполнителей на частные выступления.

Первое место поделили танцующий певец Дмитрий Монатик и собирающий стадионы Олег Винник. За 50-минутное выступление на ивентах в предновогодний период оба певца получают 30 тысяч евро (приблизительно 950 тыс грн). 

Дмитрий Монатик занял первое место в ТОПе самых высокооплачиваемых
Дмитрий Монатик занял первое место в ТОПе самых высокооплачиваемых
/facebook.com

Сумма возрастает ближе к Новому Году. Также артистам обеспечивают подготовку к ивентам – грим, питание и прочий комфорт.

Олег Винник получает за выступление 30 тыс евро
Олег Винник получает за выступление 30 тыс евро
/facebook.com

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых получил Андрей Данилко. Гонорар Сердючки на праздниках от 25 тыс евро. (приблизительно 790 тыс грн).

Андрей Данилко занял второе место в ТОП самых высокооплачиваемых звезд
Андрей Данилко занял второе место в ТОП самых высокооплачиваемых звезд
/facebook.com

И третье почетное место досталось Михаилу Хоме (DZIDZIO) – он зарабатывает около 20 тыс евро (631,5 тыс грн) за корпоратив.

Дзидзьо на третьем месте по гонорарам за ивенты
Дзидзьо на третьем месте по гонорарам за ивенты
/facebook.com

Ранее мы писали, что Настя Каменских готовит номер с укрощением крокодилов.

 

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Олег Винник Дмитрий Монатик Андрей Данилко Дзидзьо украинская музыка Все теги
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