Назвали ТОП-3 самых дорогих украинских певцов
Читай также: Подопечная Потапа "космическая" Ингрет записала первый альбом
Назвали самых "дорогих" украинских звезд 2018 года. Рейтинг составили на основе расценок исполнителей на частные выступления.
Первое место поделили танцующий певец Дмитрий Монатик и собирающий стадионы Олег Винник. За 50-минутное выступление на ивентах в предновогодний период оба певца получают 30 тысяч евро (приблизительно 950 тыс грн).
Сумма возрастает ближе к Новому Году. Также артистам обеспечивают подготовку к ивентам – грим, питание и прочий комфорт.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых получил Андрей Данилко. Гонорар Сердючки на праздниках от 25 тыс евро. (приблизительно 790 тыс грн).
И третье почетное место досталось Михаилу Хоме (DZIDZIO) – он зарабатывает около 20 тыс евро (631,5 тыс грн) за корпоратив.
Ранее мы писали, что Настя Каменских готовит номер с укрощением крокодилов.