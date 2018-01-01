Настя Каменских выступит с крокодилами

Стало известно, что певица Настя Каменских готовит зрелищный номер для М1 Music Awards.

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Настя Каменских претендует на звание лучшей певицы года на М1 Music Awards /facebook.com

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В Сеть просочились слухи о необычном эксперименте Насти Каменских. На концерте-вручении украинской музыкальной премии М1 Music Awards звезда покажет номер с укрощением крокодилов. Об этом СМИ рассказал постановщик номера Герман Ненов. В каком именно формате Настя будет покорять хищников - пока неизвестно. Однако Ненов заверил, что выступление будет зрелищным.

Также он сообщил, что на такой креатив Настю вдохновило участие в Latin Grammy – латиноамериканской музыкальной премии, где Каменских представляла Украину.

Песня Насти на М1 Music Awards будет сразу на нескольких языках – созвучна с состоянием ее души космополита.

Вручение украинской музыкальной премии, на которую Настя Каменских претендует сразу в нескольких номинациях, состоится 1 декабря в Киеве.

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