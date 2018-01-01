Лучшие из лучших: Появился список номинантов M1 Music Awards 2018

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Номинанты на музыкальную премию M1 Music Awards 2018 /facebook.com/muz

Огласили полный список украинских исполнителей, которых номинировали премию M1 Music Awards 2018.

Церемония вручения премий пройдет во Дворце Спорта 1 декабря.

"Певцом года" могут стать: ALEKSEEV, Олег Винник и MONATIK.

За звание "Певица года" поборются: NK Настя Каменских, Тина Кароль и Оля Полякова.

На "Группу года" номинировали Время и Стекло, MOZGI, НЕАНГЕЛЫ.

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Хитом года могут выбрать: "Тримай" Насти Каменских, "TDME", группы Антитела, "Плакала", группы Казка.

В номинацию "Альтернатива" попали: MARUV, роккеры THE HARDKISS, группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Лучшим клипом 2018-го могут стать:

"#этомояночь" NK Настя Каменских, "Тролль" Время и Стекло или "Глубоко…" дуэта MONATIK & Надя Дорофеева.

Также назвали номинантов "Прорыв года", "Проект года", Dance Parade" и традиционные "Золотой граммофон" и "Червона рута".

Ранее мы писали, что украинская "Казка" возглавила российский чарт.