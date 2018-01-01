Лучшие из лучших: Появился список номинантов M1 Music Awards 2018
Огласили полный список украинских исполнителей, которых номинировали премию M1 Music Awards 2018.
Церемония вручения премий пройдет во Дворце Спорта 1 декабря.
"Певцом года" могут стать: ALEKSEEV, Олег Винник и MONATIK.
За звание "Певица года" поборются: NK Настя Каменских, Тина Кароль и Оля Полякова.
На "Группу года" номинировали Время и Стекло, MOZGI, НЕАНГЕЛЫ.
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Хитом года могут выбрать: "Тримай" Насти Каменских, "TDME", группы Антитела, "Плакала", группы Казка.
В номинацию "Альтернатива" попали: MARUV, роккеры THE HARDKISS, группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
Лучшим клипом 2018-го могут стать:
"#этомояночь" NK Настя Каменских, "Тролль" Время и Стекло или "Глубоко…" дуэта MONATIK & Надя Дорофеева.
Также назвали номинантов "Прорыв года", "Проект года", Dance Parade" и традиционные "Золотой граммофон" и "Червона рута".
Ранее мы писали, что украинская "Казка" возглавила российский чарт.