В клипе Мишель Андраде заметили пикантную деталь

В клипе на песню Hasta La Vista подопечной Потапа Michelle Andrade нашли откровенные моменты и плагиат.

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Мишель Андраде /Скриншот с YouTube

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Подопечная Потапа 22-летняя певица из Боливии Мишель Андраде выпустила клип на русско-испанскую песню Hasta La Vista.

Видео появилось на официальной странице исполнительницы.

В клипе Андраде появляется в откровенных нарядах – в платьях и мужском костюме, надетом поверх белья.

Героиня песни рассталась с любимым - и лечится танцем. Таким образом, Андраде зажигательно танцует везде - в том числе и возле настенных крестов-распятий. Там же, возле распятий, сушатся ее бюстгальтеры. В платьях, кстати, Мишель ими не пользуется - что с радостью отметили некоторые пользователи.

/Скриншот с YouTube

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Подписчики похвалили клип Андраде за "зажигательность", однако отметили, что с распятиями – перебор. Также зрители заметили в одном из моментов слишком поднятую юбку певицы - и как результат - пикантную деталь гардероба. Еще публика заметила, что Андраде больше идет образ наивной девушки, а не "одинаковой сексуальной куклы".

/Скриншот с YouTube

Некоторые пользователи обратили внимание, что движения Андраде в клипе однотипны – "трясет грудью и животом".

/Скриншот с YouTube

Еще пара пользователей указала на схожесть песни и клипа с работой FRIENDS американо-британского Marshmello & Anne-Marie.

/Скриншот с Youtube

А первым клип девушки похвалил ее продюсер Потап. В Инстаграм он выложил его с подписью "Ну это просто конфета".