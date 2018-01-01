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Фото солистки "Казка" Александры Зарицкой с официальной страницы группы /.facebook.com/kazka.band

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Песня "Плакала" украинской группы "Казка", которая набрала рекордное количество прослушиваний в Сети и попала в ТОП мировых и российских чартов, появилась в русском варианте.

Перепела хит ведущая ивентов из Ставрополя Юлия Фиалковская. В социальных сетях видео посмотрели уже более 1 млн раз.

Российская ведущая ивентов Юлия Фиалковская /Скриншот

В комментариях пользователи отмечают очень хорошее исполнение Юлии, однако, пишут, что оригинал лучше.

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Ранее мы писали, что Алина Гросу выложила фото в новом образе.