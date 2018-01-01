Автор рассказал, о чем на самом деле песня Плакала группы Казка

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Александра Зарицкая - солистка группы Казка /facebook.com/pg/kazka.band

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Украинский поэт Сергей Локшин рассказал об идее и основном месседже супер-хита Плакала украинской группы Казка. Интерес к композиции усилился после того, как она недавно попала в топ-10 мирового чарта Shazam и набрала рекордное количество просмотров на Youtube. Песню в Сети послушали более 100 млн раз, а клип на нее за 2 месяца собрал почти 61 млн просмотров.

В интервью украинским СМИ, Локшин сказал, что история в песне острая и чувственная. Это переживания двоих женщин – юной девушки и ее молодой мамы после расставания с любимыми, которые не оправдали надежд. Однако, когда слезы высохли – героини решили начать все сначала. День засиял новыми смыслами и расцвела фиалка – символ нового.

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Локшин перечислил самые разные идеи слушателей, которые пытались угадать, о чем песня Плакала.

Самой неожиданной для него стала трактовка, что композиция о домашнем насилии, а фиалка – синяк. Автор подчеркнул, что насилие, конечно, есть, но оно на уровне эмоций.

Также Локшин отметил, что тексты песен должны быть острыми и чувственными историями и – как мини-фильмы - раскрывать переживания интересных сложных героев. Такой он считает также песню "Танцы" из альбома "Карма".

Ранее мы писали, что украинские ученые раскритиковали клип Плакала.