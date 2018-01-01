Украинские ученые раскритиковали клип Плакала группы Казка

Украинские ученые написали в соцсети, что группа Казка использовала в своем клипе неправильную фиалку.

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Казка представляет новую программу Карма во всеукраинском туре /.facebook.com/kazka.band

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Сегодня, 23 ноября, Национальный научно-природный музей Академии наук Украины раскритиковал клип группы Казка Плакала. Критика касается фиалки, которую показывают на видео. Пост появился на странице в Facebook.

Автор написал, что звездой клипа стала Сенполия, она же узамбарская фиалка, которая к семье фиалковых не принадлежит. Также эксперт кратко описал историю открытия сорта и привел аргументы, почему ее не стоило использовать в клипе "Плакала".

Ранее мы сообщали, что Плакала группы Казка возглавила ТОП-30 российского чарта.