Майкл Щур назвал группу Казка украинским секретным оружием
Украинский ведущий Майкл Щур прокомментировал успех украиноязычной группы Казка в России.
Группа Казка с песней Плакала возглавила российский чарт/facebook.com/kazka.band
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"То есть, Лобода, Ани Лорак, Дорн, можно было, оказывается, не переходить на русский, не обниматься с Киркоровым, не побираться по московским ночным клубам", - сказал ведущий.
На официальном канале группы песню "Плакала", загруженную 17 мая 2018-го, прослушали 73 млн раз.
Ранее мы писали, что украинская "Плакала" бьет рекорды просмотров: Что говорят в соцсетях.