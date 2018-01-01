Майкл Щур назвал группу Казка украинским секретным оружием

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Группа Казка с песней Плакала возглавила российский чарт /facebook.com/kazka.band

Украинский ведущий Роман Винтонив, который более известен как Майкл Щур, в новом выпуске своей программы прокомментировал успех украинской группы Казка в России. На прошлой неделе их песня "Плакала" возглавила российский хит-парад ТОП-30 МУЗ ТВ. Щур назвал группу секретным украинским оружием и потроллил украинских певцов-перебежчиков, которые часто гастролируют в России.

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"То есть, Лобода, Ани Лорак, Дорн, можно было, оказывается, не переходить на русский, не обниматься с Киркоровым, не побираться по московским ночным клубам", - сказал ведущий.

На официальном канале группы песню "Плакала", загруженную 17 мая 2018-го, прослушали 73 млн раз.

Ранее мы писали, что украинская "Плакала" бьет рекорды просмотров: Что говорят в соцсетях.