"Достаточно ли я одета?": пчелка Алина Гросу реабилитируется в Сети

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Украинская певица Алина Гросу выложила фото в новом образе /Instagram.com/alina_grosu/

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Украинская певица Алина Гросу, которая сейчас работает в Москве, выложила в Инстаграмм серию фотографий в новом образе.

"Достаточно ли я для вас тут одета? Такой нежный летний образ", - подписала Гросу.

Обращение, судя по всему, касалось тех пользователей, которые недавно потроллили певицу за слишком обнаженные фото в соцсетях. Их Гросу выставила перед премьерой своего клипа "Найки", который вышел в начале месяца.

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Тогда многие пользователи удивились, что "маленькая пчелка" Гросу запечатлела себя почти топлес, чем снова спровоцировала дискуссию о своих пластических операциях.

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В комментариях к "реабилитирующим" фото пользователи заметили, что Гросу стала выглядеть нездоровой. По поводу "одетости" - написали, что фото все равно довольно откровенны.

Фото Алины Гросу в новом образе /Instagram.com/alina_grosu/

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали новый клип Ани Лорак.