"Не удивили": В Сети раскритиковали "свежий" клип Ани Лорак

В Сети обсуждают новую видеоработу Ани Лорак на песню об измене "Сон".

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Ани Лорак в новом клипе "Сон" /Скриншот с YouTube

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В Сети за считанные часы раскритиковали новый клип Ани Лорак "Сон".

Его выложили сегодня, 29 ноября.

Начинается ролик с того, что Лорак "возносится" в небеса, а потом падает верхом на крышу автомобиля. На разбитой машине певица остается петь и предаваться воспоминаниям. В разных эпизодах Лорак предстает то в образе такой-себе "новой Марианны" - символа Французской революции, которая гордо проходит под аркой, то в роли героини фантастических фильмов, одетой в латексный костюм.

Сюжет песни строится вокруг сна героини. Ей приснилась измена – и женщина надеется, что сон не в руку.

Большинство фолловеров критикуют клип. По мнению зрителей, он сумбурный, пустой и абсолютно не соответствует песне.

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Песню в комментариях, в большинстве, хвалят. Пользователи подчеркивают, что, очевидно, она касается драмы в семье самой Лорак, недавно пережившей измену.

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Однако, кое-кто переходит на личности. Некоторые даже пытаются оправдать мужа Лорак – дескать, сложно ему с таким ее гастрольным графиком. Также одна из комментирующих предположила, что Лорак скандалами "испортила себе карму" - оттого и страдает.

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