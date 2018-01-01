Трембиты и небоскреб: Победительница Голос Страны-8 выпустила яркий клип

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Финалистка Голоса страны 8 Елена Луценко /Скриншот с YouTube

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Победительница песенного конкурса Голос страны-8 Елена Луценко выпустила дебютный клип "Над Україною". Певица шокировала соединением народных элементов с современными деталями. Так, сама Елена появляется на видео в украинском костюме с афрокосичками, балет танцует в коротких вышитых платьях, а на верхних этажах киевского небоскреба –музыканты играют на трембитах.

Сергей Бабкин, который был тренером Елены в песенном конкурсе, подчеркнул, что такое представление Украины помогает по-новому посмотреть на свою страну и еще больше ее полюбить.

Ранее мы сообщали, что Майкл Щур назвал группу Казка украинским секретным оружием.