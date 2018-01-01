Аквариум с Борисом Гребенщиковым выступят в городах Украины

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Аквариум и Борис Гребенщиков дадут концерты в Украине /facebook.com/grebenshikov

Культовая рок-группа Аквариум вместе с фронтменом Борисом Гребенщиковым выступит в несколько городах Украины с абсолютно новой программой Дети Травы.

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Русский рок вместе с его отцом не только жив, но и активно развивается и прогрессирует! Музыканты до сих пор остаются актуальными, а их музыка продолжает покорять сердца и проникать глубоко в душу. Совершенно новое звучание некоторых песен, но того не менее замечательное, подарят Гребенщиков и его группа уже в декабре месяце.

Большие концерты пройдут в Киеве, Одессе, Херсоне, Харькове, Запорожье и Днепре:

8 декабря - г. Киев, Stereo Plaza, 20:00, от 590 гривен.

10 декабря - г. Одесса, Театр Оперы и Балета, 19:00, от 550 гривен.

12 декабря - г. Херсон, ККЗ Юбилейный, 19:00, от 700 гривен.

13 декабря - г. Запорожье, ДК Днепроспецсталь , 19:00, от 370 гривен.

14 декабря - г. Днепр, ДК Шинник, 19:00, от 350 гривен.

15 декабря - г. Харьков, Victory Concert Hall, 20:00, от 950 гривен.

17 декабря - г. Харьков, Дворец студенов НЮУ им. Ярослава Мудрого, 19:00, от 350 гривен.

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