Аквариум с Борисом Гребенщиковым выступят в городах Украины
Культовая рок-группа Аквариум вместе с фронтменом Борисом Гребенщиковым выступит в несколько городах Украины с абсолютно новой программой Дети Травы.
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Русский рок вместе с его отцом не только жив, но и активно развивается и прогрессирует! Музыканты до сих пор остаются актуальными, а их музыка продолжает покорять сердца и проникать глубоко в душу. Совершенно новое звучание некоторых песен, но того не менее замечательное, подарят Гребенщиков и его группа уже в декабре месяце.
Большие концерты пройдут в Киеве, Одессе, Херсоне, Харькове, Запорожье и Днепре:
8 декабря - г. Киев, Stereo Plaza, 20:00, от 590 гривен.
10 декабря - г. Одесса, Театр Оперы и Балета, 19:00, от 550 гривен.
12 декабря - г. Херсон, ККЗ Юбилейный, 19:00, от 700 гривен.
13 декабря - г. Запорожье, ДК Днепроспецсталь , 19:00, от 370 гривен.
14 декабря - г. Днепр, ДК Шинник, 19:00, от 350 гривен.
15 декабря - г. Харьков, Victory Concert Hall, 20:00, от 950 гривен.
17 декабря - г. Харьков, Дворец студенов НЮУ им. Ярослава Мудрого, 19:00, от 350 гривен.
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