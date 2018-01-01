Андрей Макаревич даст концерт в Киеве

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Андрей Макаревич выступит в Киеве /Flickr

Знаменитый музыкант и лидер культовой группы Машина Времени совсем скоро выступит в Киеве с большим концертом. Андрей Макаревич представит также новый проект, который называется Your Five.

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Один из самых значимых представителей русского рока является легендой при жизни, а теперь еще и начал пробовать себя в джазе. Именно этот жанр исполняют музыканты, которые вместе с ним появятся на сцене. Кстати, Your Five уже три года и с их помощью новое звучание обрели несколько знаменитых хитов Машины Времени.

Большой концерт замечательного и талантливого Андрея Макаревича и Your Five состоится 22 декабря (суббота) в Октябрьском дворце (Киев, Алея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Ляпис-98 выступят с трехчасовым шоу в Киеве уже в декабре