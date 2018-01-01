Легендарному Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет

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Борис Гребенщиков /facebook.com/profile.php?id=100001212153135

Сегодня, 27 ноября, легендарному музыканту, одному из основателей русского рока, поэту, лидеру группы Аквариум Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет.

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Свою первую музыкальную команду он собрал еще в школе вместе с друзьями, а репетировали они прямо в актовом зале. Уже в 1972-ом году вместе с единомышленниками он стал играть в более серьезной группе, которая получила название Аквариум и впоследствии обрела широкую известность. Начиная с записей дома, музыканты дошли до гастролей, а также выпускали песни. Вначале 80-ых Бориса Гребенщикова запретили в Советском Союзе, но когда он вернулся к своей работе, то был награжден множеством премий. Артисты устраивали большие концерты, квартирники, а также продолжали свою творческую деятельность. Также в 82-ом Гребенщиков продюссировал альбом группы Кино.

Песни коллектива играли во многих советских фильмах, а уже позже Борис Борисович начал сотрудничать и с западными студиями. Группа Аквариум вначале 90-ых прекращала свою деятельность, однако уже спустя 9 лет, творчество возобновилось, как и состав.

Гребенщиков записал 50 альбомов, написал несколько книг, снимался в кино, а весомость его заслуг оценить крайне тяжело. Он продолжает свою творческую деятельность.

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