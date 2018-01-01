Коломойский открестился от 95 Квартала

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сказал, что не имеет отношения к проекту Квартал 95.

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Участницы "Женского квартала" в проекте Квартал 95 /Instagram.com

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отрицает, что является владельцем юмористического проекта "Квартал 95".

Запись его интервью с журналисткой Соней Кошкиной появилась на Youtube-канале программы KishkiNa.

Коломойский заявил, что его отношения с проектом строятся исключительно на том, что у 1+1, совладельцем которого он является, подписан с Кварталом 10-летний контракт.

На вопрос, помешает ли сотрудничеству участие в предвыборной гонке лидера Квартала Владимира Зеленского, бизнесмен ответил отрицательно. Подчеркнул, что соглашение со всем проектом, а не с одним человеком.

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"Если Зеленский пойдет в Президенты, то останутся другие. Значит фронтменом будет Евгений Кошевой, Александр Пикалов, или еще кто-то", – сказал Коломойский.

Также бизнесмен опроверг утверждение, что он задает тон, как именно шутить юмористам. Он подчеркнул, что никогда не просил кварталовцев добавлять какие-то части в программу.

А шансы Зеленского на кресло Главы державы Коломойский оценивает высоко. Он даже вступил по этому поводу в затяжную дискуссию с Кошкиной, которая приводила контраргументы. На один из них - захочет ли, например, Путин встречаться с президентом Зеленским - бизнесмен сказал, что видит в этом проблему исключительно самого Путина.

Ранее мы писали, что в прокат выйдет фильм "Я, Ты, Он, Она" студии Квартал 95.