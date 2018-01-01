Ляпис-98 выступят с трехчасовым шоу в Киеве уже в декабре

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Ляпис 98 выступят в Киеве с лучшими хитами /instagram.com/lyapis98

В этом году знаменитому альбому культовой группы Ляпис Трубецкой, который носит название Ты Кинула, исполняется 20 лет! И хоть знаменитый белорусский коллектив распался 2014-ом году, его солист Сергей Михалок вместе со своим оркестром продолжает творческую и концертную деятельность, называясь Ляпис-98.

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Уже в декабре музыканты выступят с невероятным шоу, которое будет наполнено мощью, драйвом и, самое главное, лучшими хитами группы, которые многие знают и обожают. В платье белом, АУ, Ты кинула, Евпатория, Капитал, Воины света - все это точно будет на трехчасовом шоу в Киеве! А после этого Ляпис-98 отправятся в мировое турне, где продолжать разрывать площадки.

Большой и феерический концерт группы состоится уже 15 декабря (суббота) в Stereo Plaza (Киев, пр. Лобановского, 119). Начало: 19:00. Цена: от 699 гривен.

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