Районы-кварталы: Группа Звери даст большой концерт в Киеве

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Звери выступят в Киеве /facebook.com/zveruband

Популярная группа Звери выступит в Киеве с большим концертом и совершенно новой программой, которая носит название Друзья по палате. Музыканты уже не впервые в столице Украины и их фанаты знают, что они умеют по-настоящему зажечь на шоу!

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Этих ребят слушают люди, у которых уже есть дети, которые также тащатся от Зверей! Они написали множество бессмертных хитов и продолжают это делать, а также проводить мощные концерты, зажигая залы и даря невероятные ощущения своим зрителям. Для их грандиозного шоу в киевском центре переоборудуют площадку - будет большая сцена, вместительная фан-зона, а также бар, где можно будет купить те самые Напитки Покрепче!

Концерт группы Звери состоится 27 ноября в Центре культуры и искусств НАУ (Киев, пр. Космонавта Комарова, 1). Начало: 20:00. Цена: от 550 гривен.

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