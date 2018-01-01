Солист Rammstein выступит в Киеве и подарит свою книгу

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Тилль Линлеманн приедет в Киев /depositphotos

Фронтмен всемирно известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн уже в конце этого месяца приедет в Киев, чтобы подарить свою книгу посетителям на автограф-сессии, а также выступить с зажигательным концертом, на котором он представит свой сольный проект Lindemann.

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Никто не сомневается, что Тилль порвет целый клуб и устроит грандиозное шоу в киевском клубе. Однако за день до концерта скандальный исполнитель также проведет автограф-сессию, где расскажет о своем сборнике поэзии Messer, который пропитан, на первый взгляд, насилием и жестокостью, однако, если разобраться глубже, то можно увидеть всю комичность ситуаций, которые описывает певец и автор.

Постер мероприятия /facebook.com/events/2175975369312478

Автограф-сессия состоится 30 ноября (пятница) в Галерее современного искусства ЦЕХ (ул. Кирилловская, 69). Начало: 17:00. Цена: от 950 гривен (билет будут менять на книгу).

Концерт Тилля Линдеманна пройдет 1 декабря (суббота) в клубе Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 20:00. Цена: от 7000 гривен.

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