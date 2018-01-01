В новом клипе Дзидзьо примерил нимб

Появился клип украинского артиста Дзидзьо на песню "Моя любов" из его фильма Перший раз.

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В клипе Моя любов Дзидзьо предстал в роли ангела /facebook.com/mihael.homa

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В Сети появился новый клип украинского артиста Михаила Хомы (Дзидзьо) на песню "Моя любов". Композиция является саундтреком к фильму "Перший раз" - в нем артист выступил режиссером и сыграл главную роль.

В клипе использовали кадры из картины, где герой Хомы, 34-летний девственник, влюбляется в романтичную девушку по имени Квитка. В видеоработе Дзидзьо также предстал в образе доброго ангела, который следит за отношениями влюбленных.

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