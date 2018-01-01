Новую работу Ирины Билык разнесли в пух и прах

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Ирина Билык спела в стиле российского шансона /Скриншот с Youtube

В сети раскритиковали новую видео работу Ирины Билык на песню "Леня, Леонид". Клип появился на Youtube 7 октября. Зрители отметили, что композиция написана в стиле русского шансона и что Билык не идет его петь. Также подчеркивают, что песня ориентирована на российского слушателя.

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Особенно потроллили Билык за словосочетание "на Украине", которое часто употреблялось в советское время и противоречит языковым нормам.

Критика видеоработы больше касается стилистики 1990-х. Также удивление зрителей вызвали портреты экс-президента Леонида Кучмы и экс-главы столицы Леонида Черновецкого. Сама Билык сыграла в клипе роль официантки с глубоким декольте.

Комментарии к видео Ирины Билык /Скриншот с Youtube

/Скриншот с Youtube

/Скриншот с Youtube

/Скриншот с Youtube

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