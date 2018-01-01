Jamala выступит в Киеве с презентацией нового альбома

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Джамала даст большой концерт в Киеве /facebook.com/jamalaofficial

Популярная украинская певица Jamala уже в этом месяце выступит на одной из лучших киевских площадок впервые после грандиозного шоу во Дворце Спорта в 2017-ом году. В рамках тура "Крила" она презентует абсолютно новый материал, вошедший в ее свежую пластинку.

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Jamala давно зарекомендовала себя, как одна из лучших исполнительниц страны, выпуская качественные клипы, а также радуя различными другими новинками. Несомненно, одним из главных ее достижений является победа на Евровидении в 2016-ом году. На своих концертах она устраивает большое шоу и покоряет всех своим сильным голосом, эмоциями, а также самоотдачей, так что после столь долгого перерыва Jamala точно удивит своих фанатов!

Большой концерт Jamala состоится 23 ноября (пятница) в Bel Etage (Киев, ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 20:00. Цена: от 799 гривен.

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