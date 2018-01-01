Евровидение, Крым и хип-хоп: Jamala дала откровенное интервью

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Jamala дала откровенное интервью /instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая украинская певица, победительница конкурса Евровидение Jamala стала новой гостьей на популярном YouTube-шоу под названием Зе Интервьюер, которое ведет Анатолий Анатолич.

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Интервью длилось более чем полтора часа, и за это время артистка рассказала о том, что своей родиной считает Крым, что является почетной жительницей города Киев, поведала про бизнес отца, про своего сына, а также про мечты и, конечно же, про Евровидение. Помимо этого Джамала поделилась тем, почему она считает, что в Украине нет хип-хопа, что связывает Гуфа, Скриптонита и Jah Khalib, и о том, как относится к корпоративам. Стоит отметить, что певица рассказала несколько интересных историй и ответила на множество других вопросов Зе Интервьюера.

Новое интервью Джамалы менее чем за сутки посмотрели 25 тысяч раз, однако выпуск продолжает активно набирать популярность и положительные отзывы зрителей.

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